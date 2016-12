Rio de Janeiro-RJ: Protesto contra a PEC241 tem repressão e resistência

O ato começou por volta das 17 horas e saiu às 19 horas pela Avenida Rio Branco rumo à ALERJ e contava com a presença de partidos políticos, movimentos sociais, estudantes e manifestantes independentes.

Ao chegar na ALERJ, por volta das 20 horas, os manifestantes se depararam com três grandes cordões policiais protegendo o prédio – que no dia anterior havia sido ocupado por policiais que manifestavam. A manifestação ficou concentrada por bastante tempo na frente da Assembleia.

Já no final do ato, os policiais militares abandonaram os cordões na frente do prédio e desceram as escadarias para perseguir manifestantes que ainda se encontravam na frente da ALERJ. Bombas de efeito moral foram lançadas contra as pessoas, além de spray de pimenta e cassetetes. Os manifestantes resistiram nas ruas do centro por algum tempo, porém depois houve a dispersão.

Policiais continuaram perseguindo os manifestantes pelas ruas mesmo após a dispersão, e realizaram revistas em bares e em ruas onde não havia manifestação.

Três estudantes foram detidos, mas logo liberados. Um jornalista passou mal com o gás durante a repressão da polícia. A cavalaria persistiu na perseguição aos ativistas durante um tempo após a dispersão do ato. Fogueiras foram feitas nas ruas pelos manifestantes, que revidavam com pedras e garrafas.