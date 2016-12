Rio de Janeiro-RJ: Dia da Consciência Negra é marcada por execuções em favelas.

Com as operações diversas mortes foram registradas, além de pessoas feridas, desaparecidas e presas. Parentes de desaparecidos foram impedidos por policiais de procurar seus parentes. Moradores foram ameaçados sob tiros por PMs e diversas denúncias de execuções estão sendo relatadas.

Neste domingo, na mata que cerca a comunidade, corpos foram encontrados por moradores, que acreditam terem sido mortos por policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Cerca de 20 corpos já foram confirmados, mas acredita-se que a chacina pode ser maior.

Segundo moradores, corpos possuíam marcas de facas e torturas, o que não indica mortes ocorridas durante confrontos, mas execuções. Os corpos foram encontrados sem pertences e alguns estavam sem roupas.

Este domingo, dia 20, dia da Consciência Negra foi marcado por terror e medo para a população preta e pobre. O clima de tensão se mantém na comunidade da Cidade de Deus, que não foi deixada em paz por policiais e traficantes.

Outras comunidades da zona oeste e norte da cidade também encontram-se sob tensão. Foram registrados confrontos nos complexos do Alemão, Lins e na Vila Kennedy. Moradores da Maré e Jacaré também ouviram tiros.

Circulou nas redes sociais um vídeo postado na página “Nós por nós”, onde policiais do BOPE forneceriam munições a traficantes do TCP na Cidade Alta.

No Rio de Janeiro pós copa do mundo e olimpíadas, as zonas periféricas da cidade estão passando por rearranjos. Facções do tráfico de drogas estão em novos confrontos por questões territoriais. Tal rearranjos parecem ter relação com acordos que envolvem a polícia e ou mesmo governos em geral.

No dia da Consciência Negra, a imagem de corpos negros deitados denunciam que a realidade dos tempos da escravatura ainda se mantém, porém atualizada para os moldes atuais. A mesma “Imperial Guarda de Polícia” criada durante o império para perseguir as “propriedades móveis” fugitivas, os escravos negros, tornou-se a Polícia Militar após a proclamação da república, e parece cumprir a mesma função hoje.