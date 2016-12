Niterói-RJ: sarau da ocupação do Colégio Pedro II no Barreto

O colégio está ocupado assim como diversos outros CP2 pelo Rio de Janeiro, e usa uma página no facebook para se comunicar com a população. A página é Ocupa CPII Nit https://www.facebook.com/OcupaCpIINit/?fref=ts

“Nós, alunos ocupantes do Colégio pedro II, ocupamos como uma forma de manifestar contra as atuais medidas do governo. Portanto, nossas pautas como um movimento unificado entre campus são:

- contra a PEC 55, pois acreditamos que a educação e a saúde merecem investimentos além do que já possuem. Um teto para esses setores públicos não os estimulariam ao crescimento, incentivando apenas as diferenças de qualidade com o meio privado. - contra a MP 746 (reforma no ensino), pois, com redução de verba para investir na educação, uma reforma como essa seria inviável. Além de seu processo crítico de construção (falta de presença de profissionais da área) e formação (aumento da carga horária, etc) - contra a PL 867 (escola sem partido) e as medidas de repreensão do MPF, pois acreditamos que a escola deve ser um lugar plural, que inclui e abre o dialogo sobre ideologia, cultura e religião, sem censura.” - dizem em nota os estudantes que ocupam o colégio.

A ocupação é independente e não conta com lideranças de partidos políticos. As/os estudantes organizam-se de forma horizontal e autônoma. Para ajudar a luta dos estudantes do CPII, uma lista de doações necessárias para a ocupação foi disponibilizada pelos ocupantes na página. São elas:

- Pão

- Cenoura

- Batata

- Achocolatado

- Biscoito

- Carne

- Detergente

- Salsicha

- Molho de Tomate

- Frango

- Material de Limpeza

- Manteiga

- Pano

O colégio é aberto à visitação todos os dias até as 18 horas. Fica localizado na rua Assis Vasconcelos, s/n, no Barreto, zona norte de Niterói. As atividades começam por volta de 10 horas.