Rio de Janeiro-RJ: AJUDE A FAMÍLIA DO RAFAEL BRAGA

A Campanha Pela Liberdade de Rafael Braga, além de mobilizar em torno da luta para libertar o Rafael, também mantém estreitos laços com sua família, fazendo o possível para ajudá-los com recursos financeiros, já que o Rafael ajudava em casa com o dinheiro que conseguia recolhendo latinha e plástico na rua. Grande parte do dinheiro que a Campanha arrecada com venda de camisas e bottons vai para a família do Rafael ou para o próprio dentro da prisão, porém muitas vezes não é o suficiente.