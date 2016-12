Niterói-RJ: UFF de biologia ocupada contra a PEC 241

Leia sobre: Niterói-RJ: Prédio do Instituto de Biologia da UFF em risco de desabamento

A ocupação ocorreu pela manhã, antes da abertura dos blocos. Foram confeccionados uma faixa do Ocupa BioUFF e cartazes com as reivindicações e a programação do dia. Em reunião com professoras e professores, foi acordado que os laboratórios do bloco não serão afetados pela ocupação e as pesquisadoras e pesquisadores poderão continuar seus trabalhos sem prejuízo de materiais. No entanto, as aulas foram suspensas e outras atividades serão realizadas no período de ocupação.

Segundo estudantes, a ocupação visa gerar um maior debate político no campus e trazer mais eventos de discussão sobre os temas em defesa da universidade pública e movimento estudantil, além de tentar agregar outros cursos do campus na resistência contra a PEC 241/55.

A ocupação da Biologia se soma às outras mobilizações de estudantes da UFF por toda a cidade, onde se constrói uma resistência popular em conjunto com outros colégios ocupados contra as reformas que visam retirar os direitos conquistados pelos movimentos estudantis e pela classe trabalhadora em geral.

A ocupação tem a proposta de levar o debate sobre a PEC e outras reformas para o campus do Valonguinho, que é um local de pouca participação política e onde grupos conservadores, como por exemplo os Movimentos UFF Livre e Movimento Brasil Livre vêm se organizando com pautas que buscam a elitização e o enfraquecimento da universidade pública.

