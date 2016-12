Niterói-RJ: Ativistas fecham avenida em protesto contra a PEC 55 que retira direitos básicos da população

Uma das faixas estendidas durante a ação ainda fazia menção à campanha pela Libertação de Rafael Braga, preso em 2013 durante uma manifestação apenas por carregar uma garrafa de desinfetante e outra de água sanitária. Rafael se encontra preso até hoje.

Ativistas enviaram vídeos e fotos através do midiaindependente.org que mostra os pneus fechando as vias e dizeres em repúdio à PEC 55, publicados aqui.

A PEC 55

A justificativa para o corte é a necessidade de se pagar a dívida pública adquirida, entre outras, com as despesas da Copa, Olimpíadas e benefícios dados à grandes empresas privadas. As pessoas mais afetadas serão os mais pobres que necessitam dos serviços públicos e não têm condição de arcar com escolas e hospitais particulares. Por outro lado, os maiores beneficiados serão os bancos e empresas.

