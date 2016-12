Niterói-RJ: Estudantes, professoras e professores ocupam Regional da Secretaria de Educação

A Secretaria de Educação anunciou no mês passado que centenas de escolas teriam turnos reduzidos e muitas outras seriam fechadas. As principais áreas afetadas pelo fechamento de escolas são as regiões periféricas mais pobres. Até mesmo escolas com mais de 100 anos de existência estão sob ameaça.

As/os estudantes marcaram uma manifestação para este dia, saindo do terminal de ônibus e seguindo até a regional. Chegando entraram no espaço e declararam a ocupação. Funcionárias/os do local tentaram impedir que as/os estudantes continuassem com o protesto

Pouco tempo depois a Polícia Militar e a Guarda Municipal chegaram ao local. A PM entrou no prédio com armas pesadas em mãos e fecharam o acesso até os andares superiores.

A Guarda Municipal fez com que o comércio da região e a rua fossem fechados. Policiais militares informaram para professoras e estudantes que o fechamento da rua e comércio era uma preparação para uma desocupação violenta do espaço.

Estudantes denunciaram que alguns policiais exibiam armas para intimidar. Um estudante disse que um policial lhe mostrou um spray de pimenta e que estavam se preparando para entrar no prédio caso este não fosse desocupado até as 17hs.

As ameaças causaram certo pânico entre estudantes, professoras e professores. Uma professora em revolta com a situação, fez denúncias pelo megafone do que estava ocorrendo para a população.

Representantes da Secretaria de Educação fizeram a proposta de fazer uma reunião na sexta-feira, dia 16 de dezembro. As/os estudantes, professoras e professores decidiram que ocupação ocorreria, então, até o dia da reunião.

Porém, o medo resultou na desocupação repentina do local, apesar de todas e todos terem decidido em uma assembleia que não haveria a desocupação.

A reunião marcada para o dia 16 ocorreu, no entanto, nada foi resolvido.

Novos protestos estão marcados contra o fechamento das escolas.