Joinville-SC: MPL Joinville realizará primeiro ato contra aumento de tarifa nesta segunda-feira

Essa será a primeira manifestação do que pode vir a ser uma série de atos, ações e diversas atividades. O MPL pretende mobilizar todos os lados da cidade e não sair das ruas enquanto o aumento de tarifa não for revogado.

O objetivo principal do MPL é a Tarifa Zero, paga por meio de imposto progressivo, taxação de maiores impostos em terrenos e moradias abandonadas e porcentagens do estacionamento rotativo para o transporte, porém nesse momento o objetivo principal do movimento é barrar o aumento de tarifa e que ao mínimo a Prefeitura volte atrás e coloque a tarifa para R$3,70 novamente.

O ato deverá ter apoio de famílias de ocupações de moradia, grêmio estudantis, setores sociais da torcida organizada do Joinville Esporte Clube e diversos outros grupos de apoio do movimento, além da população em geral.

A manifestação se concentrará na Praça da Bandeira, a partir das 18h.