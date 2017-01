[Áudio] CMI no AR sobre aumento da tarifa do transporte público no DF

A população do Distrito Federal foi pega de surpresa com aumento abusivo das Tarifas de Ônibus, em pleno feriado de ano novo, neste 2017. A mobilização contra o aumento foi imediata. A Polícia, a mando do Governo do DF, atacou covardemente os atos contra o aumento. Oficinas, reuniões, atos, manifestações e Comitês Populares de Transporte estão ocorrendo em várias cidades satélites. A jornada de lutas segue contra o aumento, pela Tarifa Zero e uma gestão pública e transparente dos Transportes Públicos no DF.

O coletivo no Distrito Federal do Centro de Mídia Independente CMI -DF, compartilha este material em áudio para ser transmitido por Rádios Livres, Comunitárias,Populares e Públicas sobre esta jornada de lutas pelo direito ao Transporte - fundamental para que as pessoas tenham acesso a outros direitos. E a garantia do direito a manifestação e liberdade de ir e vir. Nos vemos nas ruas !