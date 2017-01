[São Paulo]Segundo Grande Ato Contra o Aumento

Entregamos ao Prefeito Patrão o prêmio Aumento Inovador! O Prefeito João Dória que inicialmente disse que não aumentaria as passagens de ônibus, "mudou de idéia" assim que foi eleito. O prefeito que adora se fantasiar de pobre para varrer ruas já varridas, não vive a vida da população da periferia que sofre todos os dias com o transporte coletivo precário e extremamente caro. Em um acordo com o governador Alckmin, aumentam em mais que o dobro do valor da inflação a integração de ônibus e trens da região metropolitana da cidade. Além dos aumentos dos bilhetes temporais, como o bilhete único mensal e o diário, e o fim da integração gratuita nos terminais de transferência para os ônibus da EMTU.

Como dizer que não é um aumento? Quem antes pegava um onibus e um metro/trem, gastava, em media, o absurdo de R$ 320,00 por mês com esse AUMENTO passa a pagar R$ 370,00. Esse aumento é ainda mais cruel porque penaliza as pessoas mais pobres, quem mora nos lugares mais afastados da cidade justamente por não ter condições de morar em regiões centrais, cobra mais caro de quem mais sofre nos apertos dos trens e metrôs e com as longas distâncias. Enquanto o desemprego sobe e as pessoas tem cada vez menos dinheiro para as coisas básicas, um aumento é ainda mais violento pro nosso bolso. Essa medida faz com que a gente tenha que gastar muito mais pra ir ao medico, ao trabalho, para visitar parentes, para procurar emprego. Enfim, se torna cada vez mais impossível circular por uma cidade que também é nossa e não só dos ricos.

Em um cenário de desemprego e crise capitalista, só os pobres perdem: os empresários e seus políticos continuam se organizando pra nos ferrar, tirando nossos direitos, aumentando seus próprios salários e garantindo seus lucros sempre maiores. Não vamos aceitar nenhum tipo de aumento em uma tarifa que NÃO DEVE EXISTIR, porque transporte é direito social! Que o poder público subsidie esse serviço, com qualidade, como deve ser! Que os políticos devolvam os milhões roubados em suas propinas e maracutaias, até das merendas das crianças! Que os empresários paguem o pato!

--------

NENHUM CENTAVO A MAIS, NENHUM DIREITO A MENOS!

TARIFA ZERO JÁ!

