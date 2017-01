Paraty-RJ: Moradoras e moradores se revoltam com o AUMENTO DAS TARIFAS intermunicipais

Em certo momento, a polícia rodoviária conseguiu um acordo com a população e alguns veículos foram liberados, mas todos os ônibus da empresa Colitur foram barrados e impedidos de continuar o trajeto.

À noite, na rodoviária de Paraty, um outro protesto ocorreu simultâneamente ao trancamento da rodovia impedindo os ônibus de sairem. Manifestantes cercaram a rodoviária e tiveram o apoio da população.

Esse foi o segundo ato contra o aumento em Paraty. O primeiro foi realizado no dia 14 no bairro de Taquari, onde manifestantes também bloquearam a rodovia com troncos de árvores.

A empresa Colitur detém há décadas o monopolio das linhas municipais e algumas intermunicipais da cidade de Paraty. Com passagens altísssimas, ônibus sucateados e superlotados, a empresa ficou conhecida nacionalmente devido ao trágico acidente em setembro de 2015 que matou 15 pessoas e deixou 62 feridas/os, todas passageiras e passageiros. Fotos do acidente na época mostram que os pneus do ônibus estavam carecas e as condições do veículo eram as piores.

A Colitur tentou marcar uma reunião no mesmo dia do protesto das moradoras e dos moradores da Praia Grande do qual alguns estiveram presentes e relataram que o representante da Colitur informou que a empresa tentaria “baixar a tarifa”. Algumas linhas, como a de Paraty X Perequê, o aumento foi de 40% ( de R$ 5,00 para R$ 7,00), bem maior do que os 7% proposto pelo DETRO e que equivaleria a um acréscimo de 35 centavos na tarifa. De qualquer forma, as/os paratienses pagam um valor absurdo por um serviço precário, com ônibus sucateados e sem ar-condicionado.

O clima de insatisfação na cidade é tanto que outros bairros já estão se articulando para continuar os trancamentos de rodovias. Moradoras e moradores dizem que as manifestações não vão parar.

OUTRO ATO OCORRERÁ HOJE, DIA 17, ÀS 16H EM TARITUBA.