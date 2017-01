Paraty-RJ: Moradoras e moradores INCENDEIAM ÔNIBUS e BARRAM O AUMENTO da linha Paraty X Perequê

O primeiro bairro a se rebelar contra os aumentos foi o de Taquari que fechou a rodovia no dia 14 de Janeiro e disparou a tática para os outros bairros que, a cada novo ato, se radicalizava ainda mais. Após esse ato, a Colitur chamou uma reunião aberta, no dia 16, com o objetivo de evitar novas manifestações, no entanto, no momento da reunião, a empresa apenas se reuniu com alguns indivíduos.

Mesmo com uma reunião marcada com a Colitur, o bairro de Praia Grande também fechou a rodovia com barricadas e despertando um segundo protesto paralelo na rodoviária, onde os manifestantes bloquearam algumas passagens de ônibus. Devido a essa manifestação, a Colitur novamente divulgou um novo chamado de reunião, na tentativa de desestruturar o movimento que ganhava corpo contra o aumento.

De qualquer forma, no dia seguinte, o bairro Corumbê também se manifestou e trancou a rodovia, o que preocupou ainda mais a empresa Colitur que, mesmo se focando na tentativa de dispersar os atos através de convites para reuniões que mudavam de local de uma hora para a outra, não conseguiu evitar a manifestação do dia 17.

Alguns indivíduos que compareceram à reunião com a Colitur relataram que o representante da empresa tentou um acordo para diminuir o valor do aumento da tarifa da linha Paraty X Perequê para R$6,00, porém as moradoras e moradores ainda consideraram um elevado aumento no valor da tarifa.

No dia 19, contudo, as moradoras e os moradores de Barra Grande tomaram as ruas e fecharam novamente a rodovia com o intuito de rechaçar o novo valor do aumento. O ato se estendeu e adquiriu um grau elevado de radicalidade devido à insatisfação da população com o aumento somado à tentativa de manobra da empresa para desorganizar os protestos. Com isso, dois ônibus da Colitur foram incendiados, o que levou a empresa a cancelar o aumento e retomar a tarifa original da linha Paraty X Perequê de R$ 5,00. A população do bairro estão a espera do cumprimento da decisão.

Segundo relatos, moradoras e moradores afetados pelo alto valor da linha Paraty X Angra tentam se articular para levantar a questão dessa segunda linha que também teve o aumento decretado e que, até então, a Colitur não se pronunciou em relação ao retorno do valor original.

Em Angra dos Reis, moradores já começam a se organizar para manifestações contra o aumento das tarifas.

