[São Paulo] Escracho contra o Prefeito e o Governador no aniversário da cidade

As 9h estava marcado um ato da Central dos Movimentos Populares - CMP, nas escadarias da Catedral da Sé, o Prefeito e o Governador estavam na igreja para a missa de aniversário dos 463 anos da cidade.

Antes da missa a estátuda do apóstulo Paulo foi pintada de vermelho e um grupo de pessoas protestou contra as ações de retiradas dos Graffitts da cidade.

Na saída da missa outro grupo de pessoas ligada à movimentos sociais prostestou contra as ações higienistas do Governador e do Prefeito, cujo lema de gestão prega Cidade Linda e além de apagar graffitts que coloriam a cidade, pintando muros de cinza, está autorizando a remoção de cobertores e pertences de moradores de rua.

Os carros com o Prefeito e o Governador, passaram arrastando os/as manifestantes, algumas pessoas ficaram com escoriações leves.

Um dos seguranças que estava forçando a passagem dos carros pelas faixas e manifestantes, sacou uma pistola e, empurrado pelos próprios carros, deixou a arma cair no chão no meio da confusão, por sorte, ninguém se feriu.