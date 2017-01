[São Paulo] Primeiro Grande Ato Contra o Aumento

O Ato teve concentração na Praça do Ciclista, esquina da Av. Paulista com a Rua da Consolação. A manifestação saiu por volta das 18:15, para a Av. Rebouças no sentido bairro.

O destino era a casa do Prefeito João Dória Jr, localizada na região do Jardim Europa, para a cerimônia de entregar do troféu catraca aumento invovação.

A proposta do troféu catraca aumento inovação se deu por conta do tipo de aumento que as tarifas de transporte sofreram este ano, ao contrário dos demais anos onde se aumentava a tarifa básica, este ano o aumento foi feito nas integrações, nos bilhetes temporais e na cobrança de integração em terminais onde não se pagava integração.

Os aumentos variam entre 14,8% na intregração ônibus+metro, que foi de R$5,92 para R$6,80 e 50% no bilhete diário, que foi de R$10 para R$15, muito acima dos 7,25% da inflação prevista para o ano. Além disso as 571 linhas de ônibus que atendem a região metropolitana de São Paulo também sofreram aumentos.

Nos terminais Piraporinha, Diadema, São Mateus, Capão Redondo e Campo Limpo a cobrança para ingresso vai variar entre R$ 1 e R$ 1,62.

Estes aumentos claramente atingem as pessoas que moram nas periferias da cidade de São Paulo e dependem de transporte público para trabalhar/estudar e ter acesso à cidade.

Uma decisão da justiça em primeira estância, no dia 06/01, suspendeu temporariamente os aumentos das cobranças de integrações e bilhetes temporais, mas não barrou a alteração nas tarifas das linhas da EMTU.

O Governo do Estado e a Prefeitura recorreram e para surpresa geral no dia 10/01 o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão liminar de primeira instância contra os aumentos (o que não afetou os aumentos das linhas da EMTU).

O ato contou com cerca de 2mil pessoas que seguiram pela Av. Rebouças sentido Zona Sul sendo acompanhadas por blocos da Policia Militar na via onde seguia o ato, e pela Força Tática que estava bloqueando todas as ruas de acesso transversais no sentido contrário da Av. Rebouças.

Durante todo o ato o MPL deixou claro qual era o destino do mesmo, e havia projetado o caminho passando pela Av. Faria Lima, entrarando na Av. Cidade Jardim onde pretendia ter acesso à rua onde está localizada a casa do Prefeito.

Ao chegar no cruzamento da Av. Rebouças com a Av. Brasil/Rua Henrique Shaumann a PM resolveu que o ato não poderia seguir em frente e deveria pegar a Av. Brasil. Houve uma parada para Jogral para explicar a situação e decidir qual o caminho a seguir, em seguida o Ato entrou pela Av. Brasil sentido Rua Colômbia. Um forte aparato militar estava posicionado em todas as transversais da Av. Brasil, envelopando o Ato.

No meio do caminho da Av. Brasil já pelas 20:00, houve um princípio de confusão, pois um infeliz do MBL que estava acompanhando o ato desde a concentração eprovocando os manifestantes, resolveu aumentar o tom para conseguir fazer imagens dos manifestantes reagindo mas, ao perceber que a reação poderia se tornar física, correu com seus coleguinhas para se proteger entre policiais que bloqueavam uma rua lateral.

Por volta das 20:15 o Ato chegou na esquina da Av. Brasil com a Rua Colômbia, onde encontrou a Tropa de Choque posicionada com os 3 tanques israelenses.Cercado por todos os lados, um novo jogral foi puxado para explicar a situação e propor uma saída, como não foi possível acessar a casa do Prefeito sem enfrentamentamento direto com toda a tropa da PM, o trofeu foi entregue para o comandante da operação policial e o ato se dispersou subindo a Rua Augusta.Algumas vidraças de bancos foram quebradas neste caminho.

Quatro pessoas foram detidas e liberadas na mesma noite.

Veja aqui o vídeo feito pela Ação Direta de Vídeo Popular para o Coletivo de Cobertura da Luta Contra o Aumento https://www.youtube.com/watch?v=iaqwMeWVye4

O CMI São Paulo fez streaming do ato, você pode ver os vídeos aqui:http://twitcasting.tv/c:cmi_saopaulo2/show/