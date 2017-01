[São Paulo] Segundo Grande Ato Contra o Aumento

O Ato teve concentração na frete do Parque da Luz, em um dia de chuvas intermitentes. O ato teve início por volta das 18:15, quando saiu sentido Rua Brigadeiro Tobias - Centro.

O destino era o prédio da Prefeitura, já que no ato anterior não haviam conseguido acessar a casa do Prefeito.

Mesmo com a liminar suspendendo os aumentos nas integrações, bilhetes temporais e cobrança em terminais, o aumento nas linhas da EMTU não estava suspensos e como ainda cabe recurso e com a demonstração do governo municipal e estadual de achar uma saída para cobrar do usuário o aumento da arrecadação, considerando inclusive um aumento da tarifa básica de R$3,80 para R$4,05 e da integração de R$5,92 para R$6,30, de acordo com o indice da inflação prevista para o ano, o Ato foi mantido.

Mesmo com o pouco número de manifestantes, as chuvas e o forte aparato policial que acompanhava o Ato, este seguiu para a Prefeitura passando pela Rua Brigadeiro Tobias, Av. Senador Queiros e Av. Ipiranga, onde seguiu pela Rua Barão de Itapetininga. Com cantos e batucadas por onde passou, o Ato recebeu o apoio popular de quem estava saindo do trabalho.

Chegando na Prefeitura por volta das 20h algumas catracas foram queimadas e o Ato se dispersou.