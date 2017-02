Niterói-RJ: Segundo ato CONTRA O AUMENTO

O segundo ato contra o aumento em Niterói ocorreu nessa quarta, dia 08 de fevereiro, com concentração às 17h no Terminal Rodoviário João Goulart. Por volta das 18:20, manifestantes partiram rumo à saída dos ônibus, dando a volta por dentro do terminal e saindo pela frente sob gritos de protesto em relação aos abusivos aumentos das tarifas.