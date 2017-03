Governo retira servidores estaduais e municipais da reforma da previdência

O governo federal anunciou nesta noite, dia 21, que os(as) servidores(as) estaduais e municipais estarão de fora da reforma da previdência. O argumento usado pelo governo é de que pretende respeitar a autonomia dos estados, e deixará a cargo dos governos estaduais as respectivas reformas. As(os) servidoras(es) federais e do setor privado permanecem inclusas(os) na reforma do governo federal.