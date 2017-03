Ataque na aldeia Taquara em Juti-MS.

[texto atualizado em 25/03/2017 - 20:00]

Hoje [25 de março de 2017] pela manhã os moradores da Terra Indígena Taquara (aldeia Tekoha Takuara), no município de Juti no Mato Grosso do Sul, foram surpreendidos com a chegada de diversos homens armados.

Os primeiros relatos recebidos descrevem a chegada de homens armados com rifles, rostos completamente cobertos e o uso de pelo menos um helicóptero.

Os indígenas foram ameaçados e se refugiaram em pontos da mata. Depois de diversas horas com dificuldades de comunicação, segue abaixo o texto com relatos e as informações levantadas até agora.

Nesse momento há uma operação da Força Aérea Brasileira - FAB na região fronteiriça. O aeroporto de Dourados, desde ontem, dia 24, se tornou uma das bases da operação Ostium da FAB na região com "caças, aeronaves remotamente tripuladas, aviões-radar e helicópteros" [segundo a própria FAB] . O aeroporto fica próximo da região de Caarapó, onde habitam os povos Kaiowá e Nhandeva. Hoje, dia 25, pela manhã, agentes armados invadiram a aldeia conforme o relato uma liderança indígena local:

"Eles vieram com brutalidade vasculhando as casas e barracos dizendo para todos saírem da área de retomada... com arma apontando nas mulheres e crianças da terra indígena Taquara"



Mulheres e crianças deixando na aldeia para refúgio na mata.



"Se eles tivessem nos avisado, nós não iríamos nos negar a recebê-los. Se eles tivessem vindo com respeito. Porque nós somos índios, nós não somos bandidos. Mas eles chegaram ameaçando as mulheres. Eles desceram do helicóptero e falaram para as mulheres não correr, senão atiravam nas costas delas."

"Os mascarados fizeram algumas crianças e mulheres ajoelhar-se e disseram que a terra Taquara é de fazendeiros, não de nós indígenas. Eles também ordenaram que saíssemos de lá e ameaçaram voltar novamente."

Lideranças locais confirmaram que helicópteros sobrevoaram toda a região durante o dia.