Rio de Janeiro-RJ: 11 anos do Jornal Voz das Comunidades

As pessoas presentes puderam expor suas impressões do jornal, bem como apontar suas experiências através de seus respectivos trabalhos, seja no campo da educação, do movimento sindical, do movimento popular, enfim, dos diálogos e materiais informativos e históricos que o jornal proporciona para uma série de iniciativas que tem como objetivo a construção de uma sociedade mais justa e libertadora.

Foi exposto também a situação do Jornal, que ao se basear em pilares importantes como autonomia e independência, em oposição à mídia regida por uma lógica mercadológica e capitalista, precisa de apoio de colaboradores e leitores que se identificam com as propostas do Jornal. Uma rede de colaboradores está sendo formada como o objetivo de manter a continuidade para que esse trabalho de mais de 10 anos ininterruptos não chegue ao seu fim.

Para saber mais, adquirir o jornal ou fazer parte da rede de colaboradores, os interessados podem enviar um e-mail para jvc.jvj@gmail.com.

Deixamos aqui nossa solidariedade e nosso apoio a esse jornal que, sem sombra de dúvidas, contribui para a luta em busca da liberdade, igualdade e justiça.

Vida longa ao Jornal Voz das Comunidades!