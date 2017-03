[SP] [vídeo] Ocupação 14 bis no centro de São Paulo

No dia 05 de fevereiro de 2017 o CMI-SP acompanhou um companheiro do CATSO (Coletivo Autônomo dos Trabalhadores Sociais) em uma visita à Ocupção da 14bis, o local foi palco da primeira ação higienista do Prefeito João Dória no incío de seu mandato, que fantasiado de gari, simulou a varrição das ruas ao redor da região.

Uma das quadras debaixo do viaduto já estava ocupada por cerca de 15 pessoas. Após a visita do Prefeito as pessoas que moravam nas calçadas ao redor das quadras foram jogadas para dentro da ocupação, sem a consulta prévia dos moradores anteriores, e o número de 15 pessoas passou para 102 pessoas, em um local sme a menor estrutura.

O local não possui iluminação e água encanada, banheiros químicos foram disponibilizados pela Prefeitura após a entrada dos 87 moradores, estes são esvaziados uma vez por semana, quando o são.

O Prefeito disse afirmou em 07 de janeiro deste ano, que irá remover as pessoas do local em 90 dias, esta prazo chega o fim e abril, os moradores continuam sem saber para onde serão levados e em quais condições.

Para esconder o local, uma tela foi colocada pela Prefeitura, sem o consentimento dos moradores, no gradil que cerca o local onde estão os barracos dos moradores.

O local possui 3 cozinhas comunitárias tocadas pelos moradores com doações que recebem de pessoas solidárias da região.

Montamos um vídeo com o relato de Anderson, um dos moradores a frente a ocupação, sobre a situação que eles estão enfrentando desde o início do ano.