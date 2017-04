[SP] Cordão da Mentira 2017 - "O País da Mentira"

O Cordão da Mentira é um bloco carnavalesco de intervenção estética que, de modo bem humorado e radical, versa e canta sobre temas cruciais para uma real transformação da sociedade brasileira. Formado por sambistas, grupos de teatro, coletivos culturais e artísticos, militantes e movimentos sociais, o Cordão desfilou pela primeira vez em 2012 discutindo as heranças da ditadura em nosso cotidiano. Desde então vai para as ruas anualmente discutindo a violência de Estado e a opressão contra as classes populares no Brasil, sempre no dia 1º de abril, dia da Mentira, dia do golpe de 1964.

O Cordão teve concentração as 16h no Vão Livre do MASP, na Av. Paulista, e inciou seu desfile com cerca de 500 pessoas. Ao longo do desfile 9 pontos foram escolhidos para ações: MASP, Estátua do Bandeirante Anhanguera, Tribunal Regional Federal, Rua Augusta, Instituto Moreira Salles, Escritório da Presidência da República, Casa Nike, Al. Casa Branca (onde Marighella foi assassinado) e terminou em frente do prédio da FIESP.

A cada parada um banho de sangue era derramado pela comissão de frente do bloco, as Mães de Maio que tiveram seus filhos mortos pela Polícia Militar em 2006 e as Maẽs do Rio estavam presente no Ato, além dela representantes de grupos indígenas, e de coletivos como o Desentorpecendo a Razão - DAR, grupo atiproibicionista e a Craco Resiste, que luta contra a violência na região da Cracolândia, fizeram falas contra a violência policial/estatal.

Além dessa ação outras ações aconteceram em pontos importantes da cidade no dia 31 de Março e mais cedo no dia 1º de Abril.

https://cordaodamentira.milharal.org/2017/03/31/881/