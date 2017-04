Rio de Janeiro - RJ: Morro dos Macacos se rebela contra Polícia Militar

Neste final de semana, policiais da UPP da região realizaram uma operação na localidade que terminou com a morte de 3 pessoas e ao menos 2 feridas. Moradoras e moradores ficaram novamente reféns da violência do Estado, presas (os) em suas casas até o fim da troca de tiros.

Na segunda-feira, resolveram mostrar sua revolta e fecharam toda a avenida 28 de Setembro, a principal de Vila Isabel, e mesmo com insultos, deboches e ameaças dos policiais militares que acompanhavam a manifestação de perto e com contigente desproporcional, não se abalaram e seguiram até o final do ato.