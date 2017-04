Niterói - RJ: 2° Cuidando de Nós e de Nossas Crias

Haverá debate sobre educação libertária para nossas crias (e as dificuldade que temos no dia a dia), exibição de filme, lanchinho coletivo (de preferência vegano!) e atividades para as crianças.

As crianças tem espaço para brincar e estamos planejando algumas oficinas para elas. Os babys pequeninos terão muitos colos para experimentar e espaço seguro para ficarem entre nós.

Pessoas sem filhotes são bem-vindas para ajudar nas atividades lúdicas e de recreação com a criançada. Assim, aquelas que tão no cuidado diário com as crianças poderão ficar mais a vontade.