Rio de Janeiro - RJ: Roda de conversa: reforma da previdência

Quem diria que hoje estaríamos lutando pelo direito de nos aposentar.

A reforma da previdência, proposta que está atualmente em discussão na Câmara, vem como mais uma medida de austeridade do governo que acentua ainda mais a exploração da classe trabalhadora sob o pretexto de "cortar gastos".

Redefinindo as regras, a ideia é só podermos nos aposentar a partir dos 65 anos de idade depois de termos contribuído para a previdência social por mínimo 25 anos. Uma afronta aos nossos direitos conquistados a duras penas, a reforma piora as condições já precárias de vida e de trabalho do povo brasileiro, que tem respondido nas ruas a essa violência do governo.

Resolvemos puxar uma roda de conversa sobre esses ataques à nossa aposentadoria e as lutas para defendê-la. Estaremos às 16h no HALL DO QUEIJO para isso. Convidem quem quiserem pra gente discutir o nosso futuro!