Rio de Janeiro - RJ: Crise e Capitalismo: Perspectivas e Resistências

Neste momento em que a UERJ sofre ataques diretos do governo do Estado, em que as crises se alastram por todos os lugares do planeta e as guerras do capital matam diariamente nas periferias, consideramos fundamental movimentar a Universidade com eventos políticos que nos permitam refletir sobre a realidade na qual estamos inseridos. Este evento é vinculado ao projeto de extensão 'Filosofia como Prática' e reúne filósofos, historiadores e sociólogos vinculados ao campo da esquerda autônoma para debater a conjuntura atual e os possíveis significados da crise que vivemos