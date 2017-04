Niterói - RJ: A esperança vem das favelas

"A esperança Vem Das Favelas"

A revolução baseada na transmissão de amor e conhecimento.

O que é o projeto "A esperança vem das Favelas"?

É um projeto cultural/politico, onde iremos abordar diversas pautas e com atividades.

Temas como:

Desigualdade social, autogestão, racismo, homofobia, genocídio do povo negro, pobre e favelado.

A importância da favela no cenário político, econômico e social.

Essa é a primeira edição, onde o foco é levar esse projeto para as comunidades mais carentes de Niterói.

O que já temos para realizarmos o projeto??

* Cozinha aberta: prática sustentável de cozinha. Como aproveitar plenamente os alimentos. Dicas e técnicas.

* Sarau poético

* Roda de conversa sobre a importância do feminismo durante a história e nos dias atuais.

* Duas dentistas para uma roda de conversa sobre os cuidados para manter uma boca saudável, passar flúor, forma correta de escovar os dentes.

* Um cabeleireiro

* Um grupo de Teatro(Quase certo)

* Um grupo de dança

* Palestra sobre o genocídio de negros e favelados.

* Aula de Taekwondo(quase certo)

* Diversas atividades direcionadas a criançada

* Começaremos a etapa de recolhimento de alimentos para os lanches.

* Começaremos a etapa de recolhimento de roupas com bom estado, para realizar o bazar gratuito.

O que precisamos??

* Roda de conversa sobre auto-gestão e movimentos horizontais.

*Cabeleiros

* Ajuda com alimentos para os lanches.

* Refrescos

* Ajuda com brincadeiras com as crianças

* Uma galera da área da saúde que possa mostrar os cuidados que eles devem tomar na situação de moradia que eles se encontram.

* E quem quiser ajudar em alguma roda de conversa, palestra, que irá somar na evolução ou bem-estar dessas pessoas, só colar.

Sem vocês esse projeto não irá pra frente, conto com ajuda de todos.

Um pequeno passo que pode fazer a diferença �

- Não aceitamos doações em nome de Partidos políticos.

- Não aceitamos doações em nome de igrejas.