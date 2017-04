Niterói-RJ: Funcionárias terceirizadas do IEPIC trabalham 3 meses sem receber

Nas semanas do terceiro mês sem receber seus salários, estas trabalhadoras e trabalhadores tomaram como forma de protesto a paralisação de suas atividades em alguns dias do mês. Como resultado dessa atitude de resistência, conseguiram uma reunião com a representação da empresa MASAN, para que fosse solucionada a situação. E nos dias posteriores conseguiram que fossem quitados todos os meses atrasados.

A equipe da empresa MASAN, que é responsável pela alimentação e pela limpeza da unidade escolar, enfrenta hoje as consequências do atraso com acúmulo de contas e dívidas.

A empresa alega que o governo do estado não está cumprindo com o contrato e por isso não paga a estes funcionários. Esta mesma empresa já é alvo de denúncias anteriores por pagar salários abaixo do mínimo obrigatório no estado.

O sistema de terceirização possui tais fragilidades e beneficiam apenas empresários, pois representam uma maior flexibilização e exploração do trabalho. Empregos terceirizados pagam menores salários do que a mesma função em empregos tradicionais. Além disso as empresas de serviços terceirizados são recordistas da falta de respeito aos direitos trabalhistas.

Ao tomar conhecimento da situação dessas trabalhadoras e trabalhadores, estudantes do colégio se mobilizam para dar solidariedade as companheiras e companheiros. E organizam uma campanha de solidariedade para arrecadação de alimentos que serão direcionados a elas e eles.

Nas próximas semanas estarão recebendo doações de alimentos não perecíveis, para colaborar basta ir até o IEPIC que fica na: Travessa Manoel Continentino, 32 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-150. Ou entrar em contato pela página no Facebook: Iniciativa de Autogestão Estudantil - IEPIC que é gerenciada pelas(os) estudantes e marcar um ponto de encontro.

Ainda como forma de arrecadar doações está sendo organizado uma sessão para a exibição do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam no dia 12 de Abril na Quarta-feira às 14:30 que será exibido no Auditório da unidade onde para a entrada está sendo pedido a colaboração de 1kg de alimento não perecível. O evento é aberto ao público externo.