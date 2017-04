Lula Golbery Odebrecht da Silva - midiacoletiva.org

O texto acima é do jornalista e historiador Hugo Studart e faz parte de uma compilação com vários outros textos que circula pela internet com o nome de “Lula Secreto”. A versão mais completa dessa compilação está no site do PCB: http://pcb.org.br/portal/index.php?option=com_content&id=3063:o-lula-secreto. A tese de que Lula teria sido “escolhido” pelo General Golbery do Couto e Silva para liderar um Partido Trabalhista “Light” sem a influência do Partido Comunista e dos líderes da velha esquerda brasileira, ganha força com recente depoimento do empresário Emílio Obebrecht para Operação Lava Jato.

Se Golbery foi o estrategista que abriu caminho para Lula se tornar o maior líder sindical do país, Emílio Odebrecht, segundo suas próprias palavras foi um de seus mentores e financiadores. O depoimento do patriarca da família Odebrecht e de todos os seus “colaboradores” expõe as entranhas do jogo do poder e a relação promíscua entre o Estado e corporações e joga no lixo da história, os principais partidos e quadros políticos da redemocratização encerrando de uma vez por todas, a falsa polarização que tomou conta do horizonte político brasileiro nos últimos 30 anos.