Greve Geral Nacional

Neste dia diversas cidades por todo o país irão parar em uma Greve Geral. Trabalhadoras e trabalhadores dos mais variados setores irão parar.

No Rio de Janeiro, as principais categorias já anunciaram paralisação total: as/os rodoviárias/os, aeroviárias/os, professoras/es etc. Além disso, está convocado uma marcha de protesto se concentrando as 14horas na ALERJ com saída em direção a Cinelândia passando pela Candelária, onde ocorrerá um "show-mício" organizado por centrais sindicais. Bandeiras que denunciam o genocídio do povo negro e pela libertação de Rafael Braga serão incorporadas a marcha em repúdio as chacinas que vêm ocorrendo nas favelas da cidade e a condenação arbitrária contra o catador de rua preso injustamente em 2013 durante um protesto no centro da cidade.

Diversas outras cidades também participarão com marchas e outras ações. Coloque nos comentários a programação de sua cidade: