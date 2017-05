Niterói - RJ: Reunião de campanha pela Liberdade de Rafael Braga

Local: Praça do Rink

No dia 20/04 o juiz Ricardo Coronha Pinheiro condenou Rafael Braga Vieira a 11 anos e 3 meses de prisão e ao pagamento de R$1.687 por tráfico de drogas e associação ao tráfico, com base apenas na palavra dos policiais que o prenderam e no flagrante forjado por esses PMs (0,6g de maconha, 9,3g de cocaína e um rojão).

Tamo chamando essa reunião por entender que muitos de nós que moramos, estudamos e trabalhamos em Niterói não temos tempo/dinheiro pra participar da campanha pela liberdade do Rafael Braga que vem sendo construída há 3 anos no Rio, e que nesse momento em que ele é condenado pela segunda vez, dessa vez com uma pena bem maior, é preciso espalhar ainda mais essa campanha, fazer com que mais pessoas conheçam o caso de Rafael Braga pra poder mobilizar uma pressão maior sobre o judiciário podre do estado do RJ.

Vamos pensar em atividades para divulgar o seu caso e informações sobre a política de aprisionamento em massa e massacre de gente preta e pobre que segue impune no Brasil.

Essa é a segunda vez em que Rafael Braga é vítima de uma prisão ilegal e de um flagrante forjado por parte da PM e a segunda vez em que um juiz o condena apenas com base na palavra dos soldados, ignorando testemunhas e as incoerências nos depoimentos dos soldados, assim como o juiz que o condenou da primeira vez (por posse de artefato explosivo) ignorou a prova que foi apresentada e distorceu a realidade, ao considerar uma garrafa de Pinho Sol um artefato explosivo.

Rafael Braga se tornou, pra sua infelicidade e de sua família, um símbolo de como a justiça e as polícias brasileiras estão organizadas para, primeiramente, destruir a vida de pessoas negras, pobres e faveladas.

Que a campanha por sua liberdade possa não apenas tirá-lo da prisão, mas também pra alimentar a revolta de outras pessoas contra esse sistema e que sirva para soltar outros tantos tão parecidos com Rafael Braga.