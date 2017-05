Rio de Janeiro - RJ: Roda de Conversa: Crise e Insurreição

UERJ, as 18h, no Nono Andar.

''Aos nossos Amigos: Crise e Insurreição é um pequeno livro de um conjunto de autores anônimos chamado Comitê Invisível. Ele acaba de ser lançado no Brasil (n-1 Edições) em um momento que não poderia ser mais propício. Sua capacidade de apresentar teses sobre a natureza dos impasses da vida contemporânea é algo que há muito havia desaparecido das prateleiras das livrarias.

“Desde 2008, vivemos em constante ritmo de insurreição”, dizem os autores. Nosso maior erro é não perceber como estamos, seja no Brasil, na Turquia, na Espanha, na Tunísia ou na Grécia, em um processo mundial de contestação e desencanto. Faz parte de uma lógica de gestão de crise mundial dar a impressão de que estamos todos a lutar contra governos locais e aparatos nacionais de poder.''

"Que crise é esta que já se arrasta há anos, que migra e ressurge cada vez com um nome ou motivo diferentes? Que insurreições são estas que tomam as ruas? Quem são estes que já não toleram mais os impasses do presente?"

Link 1 :

https:// edicoesbaratas.files.wordpr ess.com/2016/04/ anafinal.pdf

Link 2 : https://we.riseup.net/ assets/262783/ AosNossosAmigos2014.pdf