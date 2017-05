Rio de Janeiro-RJ: manifestação pela liberdade de Rafael Braga denuncia violência policial

A reunião da campanha pela liberdade do Rafael Braga, que acontece toda terça-feira às 19 horas na Cinelândia, construiu uma manifestação em defesa da liberdade imediata do rapaz. O ato ocorreu no dia 4, quinta-feira, com concentração no TJ-RJ.

Foram cerca de 300 pessoas que caminharam do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro até os arcos da Lapa, passando pela Cinelândia e denúnciando, por todo o trajeto, a violência policial nas comunidades da cidade, prisões ilegais como a de Rafael, assassinato de jovens negras e negros e o racismo estrutural que permeia e sociedade.

Foram feitas críticas aos partidos políticos, que por anos estiveram ausentes da luta pela libertação de Rafael, e apenas agora, após o caso ganhar holofotes, resolveram aparecer e levantar suas bandeiras. A campanha pela liberdade de Rafael é autogestionada, independente e apartidária, e convida a todas e todos que queiram somar na luta sem interesses oportunistas a construir coletivamente a mobilização em defesa do Rafael Braga e contra o judiciário racista.

A próxima reunião ocorrerá na próxima terça, na Cinelândia, às 19 horas.