CryptoRave 2017 - cobertura

Nesta sexta-feira (6), em mesa na Casa do Povo, com a presença de 750 pessoas, foi iniciada a quarta edição da CryptoRave. Desta vez em um clima intimista que o novo local proporcionou, James Bamford, escritor especialista em agências de inteligência estadunidense, mostrou como a teoria da conspiração, em que os Estados Unidos monitora as comunicações de todas as pessoas do mundo, se concretizou.

A apresentação de Bamford demonstrou, por meio das informações da Agência Nacional de Vigilância (NSA) vazadas por Edward Snowden e obtidas pelo escritor em viagem à Rússia para encontrar o denunciante, que os EUA utilizam malwares para coletar informações em pontos específicos do globo, sendo o local mais importante de coleta da América Latina, São Paulo.

Bamford elogiou a iniciativa brasileira de construir um cabo submarino para que o tráfego de dados do país vá direto para a Europa sem passar pelos Estados Unidos - o primeiro deste tipo. Além disso, frisou a importância da construção e operação de um satélite, sem participação da industria norte-americana, para a soberania nacional.

Mas, apontou o Keynote de abertura da CryptoRave 2017, a grande fortaleza para a proteção das informações e dados pessoais está na utilização da criptografia ponto a ponto e, por isso, os Estados a odeiam tanto e tentam destruí-la.

Neste contexto, apenas a disseminação da cultura da privacidade e da importância do uso das ferramentas de criptografia ponto-a-ponto, como faz a CryptoRave, podem fazer a diferença, afirmou Bamford.

A CryptoRave 2017 vai até sábado às 19hs na Casa do Povo. Às 20h começa a festa de encerramento do evento no al Janiah. Este ano a CryptoRave conta com mais de 40 horas de atividades, mais a festa - superando as 24hs de atividades ininterruptas.