Rio de Janeiro - RJ: ato contra o fim do RioCard no RJ

Local: Candelária. Concentração de Niterói a partir de 12 horas nas barcas.

Não bastasse os empresários querendo aumentar a passagem de ônibus para R$ 5,30, agora o governo estadual que faliu o Rio de Janeiro dando isenções fiscais, quer acabar com o passe livre pros estudantes de escolas municipais e federais.

Sabemos que sem o passe livre intermunicipal, nos trens e metrô a juventude que mora mais distante do centro não vai conseguir chegar nas escolas que hoje são referência, impedindo o acesso de quem mais precisa a uma educação de qualidade. Além disso, deixa o passe livre por um fio, já que dessa forma ficaria muito mais fácil pro governo em breve anunciar o fim do direito como tentaram fazer em 2007.

Nessa época, o Prefeito Cesar Maia disse que ia acabar com o passe livre de todos os estudantes, só que não contava com a resposta de mais de 5 mil secundaristas que pararam a Presidente Vargas e cercaram ele na prefeitura até que voltasse atrás. Além disso em 2014, conquistamos o direito ao passe livre no final de semana que não é cumprido pelas empresas e o governo faz pouco caso.

Queremos o passe livre de verdade, todo dia, intermodal e intermunicipal para termos acesso a cultura, esporte e lazer. Se o Pezão tá achando que vamos ficar calados diante dessa afronta, vão ter que nos engolir tocando o rebu nessa cidade pra garantir nosso direito!