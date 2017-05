Rio de Janeiro - RJ: ato pelo dia nacional da luta antimanicomial

No dia 18 de maio é comemorado, em todo o país, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Organizado por diversos movimentos sociais, grupos, coletivos e entidades, o dia é de celebração e de luta, em espaços públicos, serviços de saúde mental e universidades. A data marca as mobilizações em torno do fechamento de manicômios e a formalização de novas legislações, a implantação da rede de saúde mental e atenção psicossocial e da instauração de novas práticas em um importante movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira, que é hoje referência internacional.

No município do Rio de Janeiro, o ato acontecerá na quinta-feira-feira, dia 18/5, a partir das 13h, na Cinelândia, com passeata as 17h até o Largo da Carioca, onde se encerrará às 18h. O evento público contará com a realização de intervenções artísticas, oficinas e participações de poetas e grupos e blocos carnavalescos ligados à luta antimanicomial e à saúde mental.

Com o lema “30 anos na Luta: Resistindo sem Temer” o ato é organizado pelo Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial do RJ (NEMLA-RJ) em parceria com o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro e Frente Estadual Drogas e Direitos Humanos RJ e conta com o apoio do Laboratório de Estudos em Saúde Mental e Atenção Psicossocial LAPS/FIOCRUZ, Centro Acadêmico de Psicologia PUC, Conselho Regional de Psicologia/RJ e Conselho Regional de Serviço Social/RJ.