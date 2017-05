Rio de Janeiro - RJ: ato contra o fim do passe-livre estudantil

No dia 08/05, o movimento estudantil mostrou mais uma vez sua cara num grande ato no centro do Rio de Janeiro, concluído numa produtiva reunião de esclarecimentos com a Defensoria Pública.

A conclusão que tivemos é que a luta só começou. A liminar não é uma decisão permanente, e que precisamos fazer com que o governo do Estado volte atrás com a decisão.

Por isso, como dissemos ontem em alto e bom som, não sairemos das ruas enquanto nosso direito não estiver garantido.

Convocamos todos e todas para um grande ato exigindo que a Secretaria de Educação se responsabilize pela continuidade e garantia de um direito básico, que é o passe-livre.

Local: Seeduc