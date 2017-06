Niterói - RJ: Sarau ColaborAção

Local: Casa Autônoma (rua Leite Ribeiro, 164, casa 03 - Fonseca)

Sarau ColaborAção

Alô galera de Niterói e outras cidades, especialmente do bairro belo e mágico do FONSECA, convidamos a todas e todos para um sábado regado à música, apresentações, filmes e BINGO!!! Isso, mesmo, BINGO.

A casa autônoma realizará, no dia 17 de junho, um sarau colaborativo para ajudar a manter o espaço vivo, e para isso é preciso da sua ajuda. Chame suas amigas e seus amigos, compartilhe o evento na sua timeline e COMPAREÇA – se puder.

O sarau contará com a exibição do filme 13 emenda, que trata do tema segregação racial sob um ponto de vista jurídico, e haveŕa uma convidada militante do movimento negro para o debate!

Também ocorrerá um bingo após o debate, então junte todo o ar do seu pulmão e guarde-o até o dia 17 DE JUNHO, para gritar bem alto para o mundo quando fechar a tabelinha. BINGO!

Haverá, mais tarde, shows e apresentações de bandas e artistas independentes, então se por um acaso você não gosta de Bingo ou de cinema, não deixe de vir, porque todo mundo gosta de música! Após as apresentações, haverá um baile para vocês dançarem tudo o que há de melhor e chegarem em suas casas cantarolando e acordarem sapateando!!!

Durante o dia, haverão também exposições de pinturas, então se absolutamente nada te atraiu até agora, venha ver as obras de arte expostas e não irá se arrepender!

A entrada é colaborAtiva, ou seja, contribua com o que você puder e o que você acha que a Casa Autônoma merece. Não esqueça que os fins do dinheiro arrecadado serão para manutenção e pagamento das contas da casa, para que mais eventos ocorram e para que o espaço de todas e todos continue vivo!