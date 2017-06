Rio de Janeiro-Rj: Documentário Martírio - Manifesto Guarani Kaiwoá

A Exibição do" Martírio" O Grande manifesto Guarani Kaiwoá documentário , promovido pelo CAFIL UERJ , em parceria com a Universidade dos Saberes Étnicos Aldeia Maracanã .

O objetivo da exibição do Documentário , é dar visibilidade à temática indígena, após a exibição uma roda de conversa com o professor indígena Baré (Michael de Oliveira) formado pela uerj estimular o desenvolvimento do pensamento crítico sobre a realidade indígena brasileira.

O evento terá início , às 15h, com exibição do documentário Martírio (2016), de Vincent Carelli, codirigido com Ernesto de Carvalho e Tatiana Almeida.

Confira a programação

Quinta-feira (22/06 ) CAFIL 9 andar, Uerj ,RAV-94

15h - Martírio (2016, 162 minutos), de Vincent Carelli co-dirigido com Ernesto de Carvalho e Tatiana Almeida;