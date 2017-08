Rio de Janeiro-RJ: VI Feira da Rede de Economias Coletivas

Rua Adolfo Bergamini, 64, próximo a estação de trem Engenho de Dentro, a partir das 10 horas.

Neste sentido, a prática de movimentos organizados em torno de princípios como autogestão e apoio mútuo vão de encontro à lógica individualista e exploratória do capitalismo, apontando para uma ferramenta de transformação social (e, portanto, um meio, não um fim em si mesmo), onde os movimentos populares podem fortalecer suas lutas. Não podemos esquecer que sem romper com o próprio capitalismo não haverá uma vida e economia verdadeiramente coletivizadas, pelos limites que este impõe a estas e a outras iniciativas. Assim, o debate gira em torno destas e de outras questões relacionadas, como a autogestão do espaço urbano e a resistência popular e cultural nas favelas e nas áreas periféricas.

A Economia Coletiva é inspirada nos camponeses e indígenas que durante toda sua história fizeram inúmeras experiências de economia coletiva pra produzir e/ou comercializar seus produtos. Nas chamadas “comunidades primitivas”, ninguém era dono dos rios onde os humanos pescavam, das matas onde colhiam as frutas e dos animais que eram caçados para as pessoas se alimentarem. Hoje, frente ao desemprego massivo e diferentes formas de exploração econômica como os juros e a cultura do endividamento, a classe trabalhadora encontra na Economia Coletiva uma alternativa de sustento e de organização.

Grupos presentes: Grupo de Produção Coletiva - Chico Mendes (MCP), Roça Rio, Bazar du Bom, Us Neguin Q Não C Kala, Maresias, Sinergia, Comuna 76, IHBAJA, Instituto de Estudos Libertários, Aquilombar. Convidados: MUCA - Movimento Unido dos Camelôs e Gaia Veganos. Apoio: Centro de Mídia Independente (CMI) e Movimento Passe Livre - Niterói.

Teremos venda de: roupas, flores artesanais, mudas, produtos de limpeza (sabão feito de óleo saturado, detergente, cloro e amaciante), mel, caldo verde, canecas, comida vegana, doces, perfumes, livros, jornais, filmes, camisetas e muito mais.

Estaremos aceitando doações de óleo de cozinha usado.

A partir das 14 horas teremos apresentações de Us Neguin Q Não C Kala, Ratos Diversos e dançarinos de break. Teremos mic aberto, traga sua poesia!

Até lá!!