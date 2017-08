SOLIDARIEDADE OKUPA AUTÔNOMA DO POVO DE RUA

A okupa do viaduto Alcântara Machado, situado no Brás, em São Paulo, soma quatro anos de luta na contramão do sistema.

Entre prédios, empreendimentos, ações policiais e perseguições jurídicas, rapa e violência institucional ,o povo de rua daquela região resiste cotidianamente sem auxílio de nenhum dos governos. Nem Kassab, nem Haddad, nem Dória conseguiram de bater de frente.

Há quase dois anos, desde dezembro de 2015, o povo organizado no espaço da antiga "tenda de acolhimento" da prefeitura, agora tomada e okupada, está vivendo em autogestão enquanto enfrenta seus desafios e inimigos.

Dentro do espaço, além das atividades, são organizadas refeições para a comunidade, mais toda estrutura necessária para higiene e permanência. Como dizem na comunidade, isso tudo é mantido "nós por nós".

Para fortalecer a caminhada do povo de rua, que no momento trabalha pela reforma do espaço, a okupa precisa de:

6 CHUVEIROS e 3 VASOS SANITÁRIOS. e 10 LÂMPADAS (5 110v, 5 220v)

Para contribuir com essa demanda, entrar em contato através da página do facebook do Coletivo Autônomo dxs Trabalhadrxs Sociais - CATSo

SOLIDARIEDADE É NOSSA ARMA!

ESPALHE!!!