Anarquistas fazem faixa exigindo aparição com vida de Santiago Maldonado

"Solidariedade apátrida desde o território dominado pelo estado brasileiro.

Respondemos ao chamado de solidariedade com o anarquista Santiago Maldonado desaparecido há mais de dez dias.

Na noite de 12/08 penduramos uma faixa num movimentado viaduto localizado no centro da cidade de São Paulo.

Lechuga, como é chamado foi raptado pelas gendarmeria no começo do mês de agosto. Lechuga é companheiro do meio anárquico e apoiava a vivência no território em toma por mapuches.

Ele está desaparecido desde a invasão e repressão ao território mapuche na província de Chubut, em Cushamen dia 1/08/2017. A última vez que ele foi visto, estava nas garras da gendarmeria após sofrer brutal violência. Mais uma vez, a repressão contra a luta mapuche faz suas vítimas. Enquanto isso a greve de fome de Facundo Jones Huala continua...

O estado argentino é culpado. Os esquadrões 34, 35 e 36 da gendarmeria* são responsáveis pela chuva de balas na comunidade mapuche e sequestro do nosso companheiro.

O estado brasileiro é conivente pois aqui fazem o mesmo. Todo apoio a toma da sede da FEPAGRO, terra retomada pelos guaraní myaba em Maquiné.

"AMULEPETAYINWEICAN"!

A LUTA CONTINUA!

SOMOS APÁTRIDAS E INGOVERNÁVEIS E ESTAMOS EM QUALQUER LUGAR!!!

EXIGIMOS APARIÇÃO COM VIDA DE LECHUGA JÁ!!!

SEGUIREMOS CONSPIRANDO!!!"