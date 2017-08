Sobre o estado de saúde de Rafael Braga

Informações preliminares apontam que Rafael Braga estaria com suspeita de tuberculose, mas, até o momento, a defesa não obteve acesso ao prontuário médico de Rafael. Desse modo, não é possível precisar o estado de saúde de Rafael, bem como a quais exames ele já foi submetido.

Na última quarta-feira (16/08), advogados do DDH estiveram na Penitenciária Alfredo Tranjan e ouviram de Rafael a queixa sobre uma tosse persistente que não teria sido tratada. A situação relatada está longe de ser um fato isolado, ao contrário, é o retrato de um cenário dramático. Infelizmente, o Estado Brasileiro vem permitindo que um surto de tuberculose se alastre pelo sistema penitenciário nacional sem que sejam tomadas medidas adequadas para a interrupção da insalubridade (https://goo.gl/xI0FZf).

Cabe ressaltar que nem a defesa, nem os familiares e apoiadores de Rafael Braga foram notificados sobre a sua transferência para uma unidade hospitalar. A informação só foi descoberta quando Adriana Braga, mãe de Rafael, tentou, sem sucesso, visitá-lo no último domingo.

O DDH está trabalhando administrativamente para obter todas as informações acerca do estado de saúde de Rafael. Adotaremos, em breve, as medidas judiciais cabíveis para lhe garantir um tratamento de saúde digno, na forma determinada pela Constituição Cidadã de 1988.

Reiteramos, uma vez mais, o nosso estrito compromisso com a liberdade e integridade física e psicológica de Rafael Braga Vieira.

#LibertemRafaelBraga