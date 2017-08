Salvador-BA: V Marcha Internacional Contra o Genocídio do Povo Negro

Neste dia 22 de agosto, às 15h, no Parque Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, acontece a V Marcha Internacional Contra o Genocídio do Povo Negro, organizada pela Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto Organização Política. A mudança de local da marcha, tradicionalmente feita no centro de Salvador, tem como motivação a atuação continua dentro de nossa comunidade bem como a celebração de um ano de funcionamento da Escola de Ação e Formação Politica Winnie Mandela, no Engenho Velho de Brotas, do pré-vestibular recentemente implantado, além do selo editorial da Reaja, responsável pelo lançamento da “Teoria Geral do Fracasso”, de Hamilton Borges. Acreditamos que é necessário fazer a luta onde nosso povo está, onde a violência atua com mais brutalidade via os aparatos de força do Estado a partir de suas polícias.