Uma Casa Para Rafael Braga | A home for Rafael Braga

Nascido em 31 de janeiro de 1988, Rafael trabalhava como catador de material reciclável para manter a sua família, quando em 20 de junho de 2013, no auge das manifestações políticas que agitaram o Brasil, teve seu calvário iniciado. A partir de então, ele passaria a ser conhecido como o homem que foi preso por portar uma garrafa de Pinho sol.

Vítima de um nítido abuso policial embasado e enraizado no racismo institucional do Estado brasileiro, o jovem morador da Vila Cruzeiro foi vítima de outro flagrante forjado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, em janeiro de 2016. E, com base na Súmula 70 (um expediente exclusivo da justiça do Rio de Janeiro que fornece ao depoimento do policial o poder de prova suficiente para uma condenação), Rafael foi condenado a 11 anos de prisão.

Por tudo isso, Rafael Braga virou sinônimo de luta e inúmeros atos em prol da sua liberdade são feitos em todo Brasil e até mesmo em outras partes do mundo.

E foi como forma de luta que nasceu a Campanha Pela Liberdade de Rafael Braga, uma campanha aberta e autônoma que lança agora um financiamento para a compra de uma casa em condições de abrigar adequadamente Rafael e a sua família.

Rafael Braga recebeu o direito de tratar sua tuberculose (adquirida na prisão ) em regime domiciliar, mas AINDA NÃO É UM HOMEM LIVRE! E é por isso que a nossa luta continua, pois acreditamos que em breve ele poderá desfrutar da sua liberdade, mas precisará de condições dignas para viver com a sua família, que também sofre com todas essas injustiças que recaem sobre ele. E é aí que você entra! Precisamos da sua ajuda nessa empreitada, precisamos mostrar que juntos somos mais fortes.

*Iniciaremos com uma meta de 60 mil Reais, mas acreditamos que o valor ideal seja de 100 mil Reais para a compra de uma casa que acomode confortavelmente Rafael e sua família.

Entendemos que as pessoas que contribuírem para este financiamento acreditam que a melhor recompensa virá no dia em que todos nós veremos Rafael Braga realmente livre.

Mesmo assim, nós reservamos algumas formas de agradecimento para todos os nossos doadores:

E-mail para contato: umacasapararafaelbraga@gmail.com