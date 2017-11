Rio de Janeiro-RJ: Unidades da rede de mercados Mundial paralisam

Empregados da rede de mercados Mundial decidiram por paralisar na terça-feira (7/11) contra medidas patronais que atacam os direitos trabalhistas dos seus funcionários. Dentre eles,corte de horas extras fixas, a falta de transparência nos descontos em contra-cheque e o fim do adicional de 100% nas horas trabalhadas em domingos e feriados.

As paralisações ocorrem no Mundial Da Freguesia (Ilha do Governador), Copacabana e o da Praça da Bandeira. O Globo insiste em dar razão ao patrão, este que na defensiva diz que "está a par dos direitos dos trabalhadores".

Os funcionários, vinculados ao sindicato dos comerciários(ligado à CTB) buscam uma negociação institucional usando do acolhimento burocrático para oter seus direitos garantidos. Importante é, porém, refletir sobre o histórico pelego das centrais sindicais existentes e a contradição entre o interesse partidário e o interesse da classe trabalhadora.