Niterói-RJ: Estudantes da UFF ocupam casa de moradia abandonada

O ato começou por volta das 16 horas, no câmpus do Gragoatá, e seguiu até o local, onde os manifestantes entraram no prédio e declararam a ocupação. A ação chamou a atenção de populares que passavam pelo local, alguns acenando, fazendo sinais positivos, manifestando seu apoio à ação.

O prédio foi doado na década de quarenta para servir de moradia para estudantes, o que ocorreu até 2013, quando foi desativado. Atualmente o imóvel encontra-se completamente sucateado, como demonstram algumas das fotos abaixo. O movimento pressiona a reitoria por mais vagas para alunos dependentes da moradia. No local, os estudantes flagraram diversas goteiras, vazamentos e móveis sujos e já degradados.

Estudantes da UFF reclamam da falta de moradia, pois muitos vem de outros estados e não tem condições de bancar os alto aluguéis. Há também a denúncia de que um setor do alojamento estudantil está subutilizado, apesar do deficit de moradia.

É muito importante o apoio à mobilização com doações para que a ocupação possa ser mantida. Para se comunicar, o movimento utiliza uma página no facebook, onde publica notas e fotos sobre a ocupação: Pela Permanência Estudantil