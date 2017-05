Rio de Janeiro - RJ: Roda de conversa: Governar é outra coisa

Dando continuidade ao debate do último MLM, teremos como texto-disparador o terceiro capítulo do livro do comitê invisível, Aos nosso amigos: Crise e Insurreição - "Querem nos obrigar a governar, não vamos cair nessa provocação".

UERJ, às 18h, no Nono Andar.

''Aos nossos Amigos: Crise e Insurreição é um pequeno livro de um conjunto de autores anônimos chamado Comitê Invisível. Ele acaba de ser lançado no Brasil (n-1 Edições) em um momento que não poderia ser mais propício. Sua capacidade de apresentar teses sobre a natureza dos impasses da vida contemporânea é algo que há muito havia desaparecido das prateleiras das livrarias.

“E a insurreição é antes de mais [nada] feita por aqueles que nada são. (...) Tudo o que era considerado marginal, ultrapassado ou sem futuro, regressa ao centro.

"Um rei reina. Um general comanda. Um juiz julga. Governar é outra coisa. É conduzir os comportamentos de uma população, de uma multiplicidade que é necessário velar, como um pastor em relação ao seu rebanho, para maximizar o potencial e orientar a liberdade."

