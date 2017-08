Ação anarquista em solidariedade ao Coletivo feminista Revolução Materna

Ação anarquista em solidariedade ao Coletivo Revolução Materna

“O Coletivo Revolução Materna está organizando uma Intervenção Artística que será realizado na praça da República para que mães e crianças tenham voz, esperamos que dê certo para que possamos realizar em outras praças e assim tenhamos maior contato com mulheres em situação de rua e além disso mostramos que não estamos sozinhas e muito menos esquecidas (por mais que seja isso que queiram), existimos e resistimos, queremos mães que mandam rimas, mães que fazem poemas, mães que dançam ou mãe que queira o microfone para falar o que pensa (...)”

A intervenção artística acontecerá no sábado (22/07) à partir das 11h na Praça da República

A ação em solidariedade acontecerá na sexta-feira (21/07) à partir das 15h na Praça da República

A luta contra o Estado é a luta contra o Patriarcado. O objetivo da ação é dar visibilidade e fortalecer uma pauta esquecida dentro mesmo do Feminismo, a maternidade e a maternância. Vai haver uma panfletagem e uma arrecadação de produtos da higiene pessoal para mulheres e crianças, absorventes, fraldas e roupas, pois o Coletivo repassa essas doações para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Enquanto anarquistas acreditamos que as palavras de solidariedade são importantes, mas não suficientes. Ela é incondicional, de alguma forma possível. Este coletivo periférico, como vários na cidade, é autônomo e corre na contra-mão do sistema sem depender de partidos e representantes. Levamos um mundo novo em nossos corações e com isso é necessário o esforço em substituir os vínculos institucionais por apoio mútuo e solidariedade. Da esquerda e da direita não esperamos nada, mas de baixo nos ergueremos para esmagar as autoridades e o patriarcado.

Link para o evento de sábado convocado no Facebook:

https://www.facebook.com/events/114912609042412/

Estaremos em frente ao prédio da Secretaria da Educação, próximo a saída da estação República, com uma faixa

Revolucionária é a mãe!