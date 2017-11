Campanha pela Liberdade de Rafael Braga | Freedom for Rafael Braga | Liberdad para Rafael Braga

PORTUGUÊS

Atualmente, o Rafael cumpre prisão domiciliar para tratar a tuberculose contraída dentro do presídio. Está correndo na justiça um recurso junto ao STJ em Brasília contra a condenação absurda a 11 anos por tráfico e associação. Rafael depende da aprovação desse recurso para que não retorne para a prisão em fevereiro de 2018, quando se encerra o seu tratamento.

Dessa forma, fazemos uma chamada para que sejam organizadas atividades por todo o Brasil e no exterior com o intuito de divulgar o caso do Rafael e debater temas como racismo, genocídio do povo Negro, encarceramento em massa, seletividade penal e luta anticárcere. As atividades podem ser de caráter variado: culturais, atos, mesas, debates, colagens, stencil, propaganda, acadêmicas e outras. Pedimos que os grupos e/ou indivíduos que organizarem algo, nos enviem detalhes por mensagem no facebook da Campanha ou por e-mail (libertemrafaelbraga@gmail.com). Lembramos temos também como meta importante arrecadar fundos para ajudar na compra de uma moradia digna para a família do Rafael.

Detalhes sobre o caso: https://libertemrafaelbraga.wordpress.com/about/

Financiamento coletivo: https://benfeitoria.com/umacasapararafaelbraga

Facebook: https://www.facebook.com/liberdaderafaelbragavieira/

E-mail: libertemrafaelbraga@gmail.com

Prisão domiciliar ainda é prisão!

Libertem Rafael Braga!

ENGLISH

Today, Rafael is serving time in house arrest so that he can treat tuberculosis which he catched while in prison. It’s running in justice an appeal in federal level against his absurd condemnation to 11 years for trafficking and traffic association. Rafael depends on the approval of this appeal so he doesn’t go back to prison in february 2018, when his treatment will be over.

Therefore, we are making a call so that activities can be organized all over Brazil and abroad aiming to publicize the case of Rafael Braga and to debate themes like racism, genocide of Black people and people of color, mass incarceration, penal selectivity, prison abolition struggle etc. The activities can be cultural events, rallies, debates, paintings, stencil, propaganda, speeches and others. We ask for the groups and individuals that organize something to send us details about it through our facebook page or e-mail (libertemrafaelbraga@gmail.com). We also remind everyone the important goal of gathering funds to help the family to get a decent house.

Details about the case: https://libertemrafaelbraga.wordpress.com/about/about-2/

Crowdfunding: https://benfeitoria.com/umacasapararafaelbraga

Facebook: https://www.facebook.com/liberdaderafaelbragavieira/

E-mail: libertemrafaelbraga@gmail.com

House arrest is still prison!

Free Rafael Braga!

ESPAÑOL

Actualmente, Rafael cumple prisión en domicilio para tratarse de una tuberculosis que se contrajo en la cárcel. A la vez, se está ejecutando en el Supremo Tribunal de Justicia, en Brasilia, un recurso en contra de la condena absurda que le ha sido imputada a Rafael: 11 años de detención por tráfico de drogas y asociación al tráfico. Él depende de la aprobación de ese recurso para no tener que regresar a la cárcel en febrero de 2018, cuándo termina el tratamiento de la tuberculosis.

De esta forma, hacemos una convocatoria para que sean organizadas actividades en todo el Brasil y en otros países, para divulgar lo que se viene sufriendo Rafael, así como para promover la discusión de temas como el racismo, el genocidio del pueblo Negro, el encarcelamiento masivo, la selectividad penal y la lucha anticárcel. Las actividades pueden ser de las más diversas, sean culturales, marchas, debates, collages, esténcil, afiches, publicidad, académicas, y otras. Les solicitamos a los grupos y/o personas que organicen alguna actividad, enviar los detalles de la misma por mensaje en facebook (www.facebook.com/liberdaderafaelbragavieira)

o por e-mail (libertemrafaelbraga@gmail.com).

Recordamos también que una meta importante para este mes de noviembre es la de recaudar fondos para ayudar en la compra de una vivienda digna para la familia de Rafael.

Detalles del caso: https://libertemrafaelbraga.wordpress.com/about/sobre/

Financiamiento colectivo: https://benfeitoria.com/umacasapararafaelbraga

Facebook: https://www.facebook.com/liberdaderafaelbragavieira/

E-mail: libertemrafaelbraga@gmail.com

¡Prisión en domicilio todavía es prisión!

¡Libertad Definitiva para Rafael Braga!

[si usted ha encontrado errores en esta traducción y quiere contribuir para mejorarla, por favor envíenos sus correcciones por email para libertemrafaelbraga@gmail.com. ¡Le agradecemos!]