Niterói-RJ: Coletivo Projetação faz segunda intervenção CONTRA A TARIFA

Além de abordar as questões relativas ao transporte público e à divulgação do ato, as projeções também denunciavam diversas irregularidades e aumentos tanto dos ônibus municipais como dos intermunicipais, das barcas e do bilhete único.

O Segundo ato contra o aumento das passagens em Niterói será no dia 08/02, quarta-feira, com concentração marcada para às 17h no Terminal Rodoviário João Goulart.

Link do evento: https://www.facebook.com/events/1637893286513523

